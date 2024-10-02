Bolu Dağı'nda sağanak ve sis görüş mesafesini düşürdü

Yayınlanma: 02.10.2024 - 09:31

Güncelleme: 02.10.2024 - 09:31

Otoyolun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesimi ile kara yolunun Bolu Dağı kesiminde Abant kavşağı, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı ve Kaynaşlı kesimlerinde sağanak etkili oldu. D-100 kara yolunun Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis görüldü.

Sis ve sağanak nedeniyle güzergahta görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.