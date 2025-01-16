Bolu Dağı'nda sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü

D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun sis etkili oldu, görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü. Sürücüler dikkatli ilerlerken, bölgede hafif sağanak yağış da devam ediyor.

Bolu Dağı'nda sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü
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DHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 10:36

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde, sabah saatlerinde sis etkili oldu.

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş noktalarından biri olan geçişin, Seymenler ve Karanlıkdere mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, yaklaşık 30 metreye kadar düştü.

Yoğun sis nedeniyle sürücüler yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Bölgede hafif şekilde sağanak da etkili oluyor.

 


Etiketler: #bolu dağı #yoğun sis #görüş mesafesi

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