Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın!

Bolu Dağı Tüneli içerisinde seyir sırasında alev alan minibüs, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Minibüste hasar oluşurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bolu Dağı Tüneli'nde korkutan yangın!
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DHA
Yayınlanma: 28.12.2024 - 11:54

İstanbul yönüne giden Aslan Anlan'a ait 41 AGD 123 plakalı minibüsün motor kısmında, saat 10.30 sıralarında, Bolu Dağı Tüneli içerisinde yangın çıktı.

Minibüs sürücüsü Anlan, dumanı görünce aracı yol kenarına çekti. Bolu Dağı Tünel Kontrol Merkezi'ndeki kameralardan yangının fark edilmesi ile olay yerine itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Minibüs hasar oluşurken, ekiplerin çalışmasının ardından İstanbul yönü kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.


Etiketler: #Bolu Dağı Tüneli #kaza #Minibüs #Yangın

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