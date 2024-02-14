Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

AA
Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:54
Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
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Güzergah boyunca sağanak etkili olurken Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü.

Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

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Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin yakın takip hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.


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