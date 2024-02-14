Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü

Yayınlanma: 14.02.2024 - 11:54

Güncelleme: 14.02.2024 - 11:54

Güzergah boyunca sağanak etkili olurken Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü.

Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin yakın takip hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.