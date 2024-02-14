Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.
Güzergah boyunca sağanak etkili olurken Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sis de görüldü.
Sağanak ve sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede, sürücüler yolda dikkatli ilerledi.
Göz Atın
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücülerin yakın takip hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.
bolu haberleri bolu dağı haberleri Sis haberleri sağanak haberleri sağanak yağış haberleri kuvvetli sağanak haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- İlhan Cihaner faciayı yorumladı!
- Altın madenini protesto edenleri suçlamıştı!
- Erzincan Valisi'nden yeni açıklama
- Facainın meydana geldiği madende Murat Kurum detayı
- Bir anda hıçkırarak ağlamaya başladı!
- Yer bilimciden korkutan uyarı!
- CHP'li kurmaylardan yanıt!
- Madene karşı çıkanlara söylediği sözler gündemde!
- Ünlü zincir restoranın tavanı çöktü!
- Zeynep'in arkadaşları isyan etti