Bolu gişelerde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

Bolu’nun Gerede ilçesinde otoyol gişelerinde beton duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Bolu gişelerde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 05.10.2024 - 16:48

Feci kaza, Anadolu Otoyolu’nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine giden Ekrem Çebi(72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, otoyol gişelerine geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Kontrolden çıkan araç gişelerin beton duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ekrem Çebi olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Nigar Çebi(73) yaralandı.

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaşlı kadın itfaiye ekibi tarafından sevk edildiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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