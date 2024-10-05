Bolu gişelerde feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bolu’nun Gerede ilçesinde otoyol gişelerinde beton duvara çarptı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.
Feci kaza, Anadolu Otoyolu’nun Gerede gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametine giden Ekrem Çebi(72) idaresindeki 34 YH 860 plakalı otomobil, otoyol gişelerine geldiği sırada aracın kontrolünü kaybetti.
BİR KİŞİ ÖLDÜ
Kontrolden çıkan araç gişelerin beton duvarına çarptı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Ekrem Çebi olay yerinde yaşamını yitirirken eşi Nigar Çebi(73) yaralandı.
İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan yaşlı kadın itfaiye ekibi tarafından sevk edildiği Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: #bolu
En Çok Okunan Haberler
-
- Başını kesip surlardan aşağı attı, sonra intihar etti
- Çölün ortasında bulundu, içinden servet çıktı!
- Garipoğlu'nun otopsisine giren doktor ve savcı konuştu
- Mezar açıldı, yeni kuşkular oluştu
- Babası, katil Semih Çelik'i anlattı
- Kesin ihracı için düğmeye basıldı
- Nedim Şener'den canlı yayında mezhepçilik
- Yerlikaya'nın o paylaşımına tepki yağdı
- Araştırma şirketinden 'alternatif' anket!
- Katilin annesinden şok sözler: 'İyi ki yapmışlar...'