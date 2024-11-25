Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda kar manzaraları tatilcileri büyüledi

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:58

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:58

Bolu'da etkili olan kar yağışıyla Gölcük Tabiat Parkı, beyaza bürünerek ziyaretçilerine eşsiz kış manzaraları sundu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki parkta, 3 gündür aralıklarla devam eden yağışlarla kar kalınlığı yarım metreyi aştı.

Zorlu hava ve yol koşullarına rağmen tabiat parkını ziyaret eden tatilciler, karla kaplanan ağaçların gölle oluşturduğu ahengi izleyerek unutulmaz anlar yaşadı. Karla kaplı yürüyüş yollarında gezip bol bol fotoğraf çeken ziyaretçiler, kızaklarla kayarak ve kar topu oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Bölgenin etkileyici kar manzarası, dron ile havadan da görüntülendi.Tabiat parkındaki görsel şölen, doğa tutkunlarını büyüledi.