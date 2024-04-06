Bolu’da 2 buçuk milyon liralık kuyumcu soygunu

Bolu’nun Gerede ilçesinde 2 milyon 500 liralık kuyumcu soygunuyla ilgili 1 kişi yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 06.04.2024 - 14:16
Bolu’da 2 buçuk milyon liralık kuyumcu soygunu
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Edinilen bilgiye göre, Bolu’nun Gerede ilçesinde geçtiğimiz ay yaşanan 2 milyon 500 bin liralık altının çalındığı kuyumcu soygunuyla ilgili polis ekipleri İstanbul’da operasyon yaptı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gerede Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 4 kişi olarak değerlendirdikleri soygunda tespit edilen D.C. isimli şahsa operasyon düzenlendi.

İstanbul’da yakalanan şahıs ifadesinin ardından Gerede adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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