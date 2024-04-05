Boluarte'nin azledilmesi talebi reddedildi: Parlamento izin vermedi
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin "ahlaki yetersizlik" gerekçesiyle görevden alınması talebi Parlamentoda kabul edilmedi.
Peru'da Cumhurbaşkanı Dina Boluarte hakkındaki yolsuzluk soruşturması nedeniyle 6 bakanın istifasının ardından çeşitli partilerden çok sayıda milletvekili, Boluarte'nin azledilmesi için Parlamentoya dilekçe gönderdi.
Parlamentoda yapılan ilk oylamada Boluarte'nin azledilmesi talebi 49 hayır, 33 evet ve 15 çekimser, ikinci oylamada da 59 hayır, 32 evet ve 11 çekimser oyla reddedildi.
Cumhurbaşkanının görevden alınması için 130 sandalyeli Parlamentoda 87 kişinin teklif lehine oy kullanması gerekiyor.
Peru Ulusal Polisi, 31 Mart'ta hakkındaki yolsuzluk soruşturması kapsamında Cumhurbaşkanı Boluarte'nin evine baskın düzenlemişti.
Savcılık eşliğinde Boluarte'nin başkent Lima'daki evine giren polis, beyan edilmediği öne sürülen lüks saatlerle ilgili arama yapmıştı.
"Rolexgate" adlı yolsuzluk soruşturması çerçevesinde savcılık, Boluarte'nin yasa dışı zenginleştiği iddialarını araştırıyor.
Peru yasalarına göre kamu görevlilerinin sahip oldukları varlıkları beyan etmeleri zorunlu.
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