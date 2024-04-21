Bolu'da 2 minibüs kafa kafaya çarpıştı: 11'i öğrenci 15 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 2 minibüsün kafa kafaya çarpıştığı kazada 11'i üniversite öğrencisi 15 kişi yaralandı.
Feci kaza, saat 11.30 sıralarında Mudurnu ilçesi ile Taşkesti beldesi arasındaki Tosunlar köyü mevkisinde meydana geldi.
Eskişehir'den yola çıkan üniversite öğrencilerini taşıyan, Muhammed Onur Tanrıverdi idaresindeki 26 ADA 391 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Bilal Özer yönetimindeki 14 NA 464 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.
Kazada 11'i öğrenci 15 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla Bolu ve ilçelerdeki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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