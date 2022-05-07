Bolu'da 23 gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu
Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi.
Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu tespit etti.
Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm
sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.
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