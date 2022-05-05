Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde ölü bulundu

Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen Yasin Bıldırcın, görev yerinde ölü bulundu. Bıldır'ın ölüm nedeni Adli Tıp'taki cenaze incelemesinin ardından belli olacak.

AA
05 Mayıs 2022 Perşembe, 10:56
Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde ölü bulundu
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Erzurum'un İspir Kırık Tüneli şantiyesindeki beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde makinelerin üzerinde ölü bulundu.

Tünelin şantiyesindeki beton santralinde teknisyen olarak çalışan Yasin Bıldırcın'a ulaşamayan yakınları, yüklenici firma yetkililerine durumu bildirdi. Şantiyeye giden görevliler, Bıldırcın'ı makineler üzerinde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Hayatını kaybettiği belirlenen Bıldırcın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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