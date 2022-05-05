Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde ölü bulundu
Erzurum'da beton santralinde çalışan teknisyen Yasin Bıldırcın, görev yerinde ölü bulundu. Bıldır'ın ölüm nedeni Adli Tıp'taki cenaze incelemesinin ardından belli olacak.
Erzurum'un İspir Kırık Tüneli şantiyesindeki beton santralinde çalışan teknisyen, görev yerinde makinelerin üzerinde ölü bulundu.
Tünelin şantiyesindeki beton santralinde teknisyen olarak çalışan Yasin Bıldırcın'a ulaşamayan yakınları, yüklenici firma yetkililerine durumu bildirdi. Şantiyeye giden görevliler, Bıldırcın'ı makineler üzerinde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.
Hayatını kaybettiği belirlenen Bıldırcın'ın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Pikap 50 metreden şarampole uçtu: 2 yaralı
- Çocuklarını eve kilitledi, cezaevindeki eşine gitti!
- Karakoldaki dayağa 'haksız tahrik' indirimi istendi
- Beyoğlu’nda düzensiz göçmen operasyonu
- Camiden şamdan çalan hırsız yakalandı
- Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 çocuk öldü, 7 ki
- Çocukları darbedip bodruma kilitlediler
- Eyüpsultan’da raylara giren otomobile tramvay çarptı.
- 'Sessiz İstila' yorumu: Irkçı değilim
- Şırnak'ta kamyonette 2 kuzenin silahla vurulmuş cesetler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bank Asya’dan kredi alıp da üstüne yatmamış gibi...'
- Sigara fiyatlarına büyük zam!
- ABB harekete geçti: Sona eriyor
- Büyük zamlar yolda!
- İki yılda, bir uçak bile inmedi
- 'Erdoğan her an kararnameyi açıklayabilir'
- Fed faiz kararını açıkladı: 22 yıl sonra bir ilk!
- 'Olası adaylar için kapı kapandı'
- 'Son kararı Erdoğan verecek'
- Gülhane Parkı'ndaki görüntüler gündem oldu