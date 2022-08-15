Çekmeköy'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi
Şile Otoyolu’nda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Şile Otoyolu Ümraniye mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ıslak zemin nedeniyle 2 araç kaza yaptı.
Seyir halinde olan diğer 7 araç ise kaza yapan araçlara çarptı. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralandı. Kazayı gören yurttaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralı yurttaşları ambulans ile hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle 2 şerit trafiğe kapatıldı. Polis tek şeritten trafiği kontrollü şekilde verdi. Öte yandan, kaza yapan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.
Kazaya karışan Hakan Eren, "Sabah saatlerinde kendi şeridimizden gelirken, araç yolun ortasında durmuş bu yüzden zincirleme kaza olmuş. Bizde o zincirleme kazanın içerisine birden daldık. Yaralılar vardı kanlar içinde. Ambulanslar yaralıları hastaneye kaldırdı. Yağmur da çok yağıyordu" dedi.
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