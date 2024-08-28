Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla attığı anlar kamerada

Bolu’da göl kenarında arkadaşlarıyla gezerken motosikleti çamura saplanan Tanay Tanyar, takla atıp, düştü. O anlar, arkasından gelen motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 10:04
Bolu'da çamura saplanan motosikletin sürücüsünün takla attığı anlar kamerada
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Bolu'da geçen pazar günü Gölköy Baraj Gölü’nde meydana gelen olayda, göl kıyısında arkadaşları Ersin Kaykısız ve Suat Demirel ile gezintiye çıkan Tanay Tanyar’ın kullandığı motosiklet çamura saplanıp aniden durdu. Tanyar, motosikletin üzerinden takla atarak uçtu. O anlar, arkasından gelen arkadaşının kask kamerasına yansıdı. Sürücü ve onun yara almadığını gören arkadaşları kahkahaya boğuldu. 3 arkadaşın, çamura saplanan motosikleti dakikalarca uğraşıp güçlükle çıkardığı anlar da kameraya yansıdı.


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