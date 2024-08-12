Konya’da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Beyşehir-Seydişehir Kara yolu üzerinde meydana edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ile yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.
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