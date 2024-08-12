Konya’da motosiklet devrildi: 2 yaralı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde seyir halindeki motosikletin devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:32
Konya’da motosiklet devrildi: 2 yaralı
Abone Ol google-news

Beyşehir-Seydişehir Kara yolu üzerinde meydana edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki motosiklet Gökçimen Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu motosikletten savrularak sürüklenen sürücü ile yolcu olarak bulunan M.Ö. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.


konya haberleri Beyşehir haberleri motosiklet haberleri

İlgili Haberler

Annesine sürpriz yapmaya giden motosikletli zabıta memuru kazada öldü

Annesine sürpriz yapmaya giden motosikletli zabıta memuru kazada öldü
Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın çarptığı motosiklet sürücüsünün annesi konuştu: 'Kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyoruz'

Kerem Kınık'ın kızı Fatma Zehra Kınık'ın çarptığı motosiklet sürücüsünün annesi konuştu: 'Kimliğinden bağımsız yargılanmasını istiyoruz'
Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler