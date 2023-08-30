Bolu'da dehşet: Bir gün önce gece kulübünde tartıştığı 2 kardeşi ve yoldan geçen kuryeyi vurdu!

Bolu'da İsa Güler, daha önce bir gece kulübünde tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar'ı (29) tabancayla vurarak yaraladı. Mermilerden biri de olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç'a (50) isabet ederek yaralanmasına sebep oldu. Kaçan şüpheli aranıyor.

DHA
Yayınlanma: 30.08.2023 - 08:28
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Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde İsa Güler, sokak üzerinde bir gece önce eğlence mekanında tartıştığı kardeşler Ömer Faruk Aytar ve Yunus Emre Aytar ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

KARDEŞLERE 7 EL ATEŞ ETTİ

İsa Güler, yanındaki tabancayla iki kardeşe 7 el ateş etti. Olayda; Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı.

YOLDAN GEÇEN KURYE DE VURULDU

Olay yerinden geçen motosikletli kurye Nadir Tunç da merminin bacağına isabet etmesi sonucu yaralandı. 

İsa Güler olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Yunus Emre Aytar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 


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