Yol verme kavgasında motokuryeyi öldüren sanıktan pişkin savunma: 'Ayırmak isterken oldu'

Yayınlanma: 12.07.2023 - 15:12

Güncelleme: 12.07.2023 - 15:12

Gazi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okurken aynı zamanda motokuryelik yapan Samet Özgül, geçen yıl 5 Kasım gecesi Etlik semtinde motosikletle seyir halindeyken hafif ticari aracın sürücüsü ile yol verme meselesinden tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda araçtan inen 3 kişi, Özgül'e saldırdı. Darbedilerek bıçaklanan Özgül, ağır yaralandı. Kendi imkanlarıyla yakındaki özel hastaneye giden Özgül, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Halil İbrahim Demirci tutuklanırken, babası olan sürücü Mustafa Demirci ve Bülent Açıkgöz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'İSTEMEYEREK OLDU'

Sanıkların, Ankara 11'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıklar, taraf avukatları, Türkiye Motokuryeler Federasyonu üyeleri ve Samet Özgül’ün ailesi hazır bulundu.

Tutuklu sanık Halil İbrahim Demirci savunmasında, Samet Özgül'ün kendilerine el kol hareketi yaptığını ve küfür ettiğini ileri sürerek, "Biz de 'Niye küfür ediyorsun?’ dedik. Sonrasında motorun gazına basarak bizi geçti. Biz sadece eğlenmek amacıyla dışarı çıktık. Böyle bir şey olacağı hiç aklıma geldi. Ardından yolun ilerisinde bizi motoruyla sıkıştırdı. Kaskı çıkartıp bize doğru geldi. Ben de 'babama bir şey olacak' korkusuyla kapıyı açamadım. O telaşla bıçak aldım elime. İstemeyerek oldu. Hayatımda böyle vicdan azabı çekmedim. O korkuyla, panikle oldu her şey. Evlatlık duygusuyla, babama gelirken ben çok korktum. O an sadece babamı düşünüyordum. Ben babama çok düşkün bir insanım. Rahmetliyle babam burun buruna gelince ben ayırmak istedim, elimde bıçak vardı. Sağ elimle ayırırken oldu. Babam ‘Ne yaptın sen?’ diye kızmaya başladı bana. Çok pişmanım. Böyle bir şey olacağını bilsem ben evden çıkmazdım" dedi.

Tutuksuz sanık Mustafa Demirci ise "Samet kaçmasaydı onu hastaneye getirirdim. Çok diri duruyordu. Darbe almış gibi bir hali yoktu. Öldüğünü sonradan öğrendim. Yaralama olduğunu hissetseydim hastaneye kucaklayarak kendim getirirdim. Çok üzgünüm ve pişmanım" ifadelerini kullandı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti sanık Halil İbrahim Demirci’nin tutuklu halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi. Duruşma sonrası açıklama yapan Samet Özgül’ün annesi Hacer Özgül, sanıkların cezalandırılmasını istedi.