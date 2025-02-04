Bolu'da ekiplerden 12 farklı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı...

Bolu’da düzenlenen 12 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 15 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.

Bolu'da ekiplerden 12 farklı uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda gözaltı...
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İHA
Yayınlanma: 04.02.2025 - 10:35

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde bir haftalık süreçte uyuşturucuya yönelik 12 operasyon yapıldı.

15 GÖZALTI

Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 4.53 gram kokain, 5.48 gram esrar maddesi, 12.02 gram bonzai maddesi, 0.97 gram metamfetamin maddesi, 2 adet bonzai maddesi emdirilmiş peçete ve 1 adet cam aparat ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.


Etiketler: #bolu #uyuşturucu

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