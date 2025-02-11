Bolu'da ekiplerden 9 ayrı 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var...

Bolu’da düzenlenen 9 farklı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu'da ekiplerden 9 ayrı 'uyuşturucu' operasyonu: Gözaltılar var...
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İHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 12:08

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı sınırları içerisinde 3-9 Şubat tarihleri arasında uyuşturucuya yönelik 9 operasyon yapıldı.

GÖZALTILAR VAR

Teknik takip sonucunda ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 1.02 gram esrar, 1.78 gram bonzai, 36.59 gram metamfetamin, 1.97 gram tütün, 14 extacy ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 11 şüpheli şahsa adli işlem yapıldı.


Etiketler: #bolu #uyuşturucu

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