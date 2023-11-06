Bolu'da evin bahçesine giren ayı cep telefonu kamerasında

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 06.11.2023 - 10:59
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Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü.

Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaştı.

Mahalle sakinleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.


Ayı bolu

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