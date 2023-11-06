Bolu'da evin bahçesine giren ayı cep telefonu kamerasında
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Gölyüzü Mahallesi'nde vatandaşlar evin bahçesine giren ayının yiyecek aradığını gördü.
Bahçede bir süre dolaşan hayvan, daha sonra uzaklaştı.
Mahalle sakinleri, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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