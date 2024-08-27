Bolu'da feci kaza... Otomobil takla attı: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Kızık Yaylası mevkisinde seyreden S.M. (45) idaresindeki 14 KG 514 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçtaki A.M. (7) yaralanırken, Ebru M'nin (40) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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