Bolu'da hareketli anlar: Askerlik şubesi yanında şüpheli çanta paniği!
Bolu’da Askerlik Şubesi giriş kapısının yanında bulunan şüpheli çanta, fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantanın içinden cüzdan ve bir miktar para çıktı.
Ali Rıza Tekemen Caddesi üzerindeki Askerlik Şubesi önünde dün akşam saat 15.00 sıralarından bu yana giriş kapısının yanında duran gri renkli bir çanta vatandaşlar tarafından fark edildi.
Çantanın bir gündür aynı yerde olduğunu gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
KONTROLLÜ OLARAK PATLATILDI
Bölgeye gelen ekipler, çevredeki vatandaşları güvenli bir alana aldı. Bomba imha uzmanları, bomba imha robotu ile çantayı inceledikten sonra, fünye ile kontrollü şekilde patlattı.
Patlama sonrası çantanın içinden bir cüzdan çıktı, içindeki paralar da etrafa saçıldı. Çantada bulunan kimlikten sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.
Etiketler: #Asker #askerlik #askerlik şubesi
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