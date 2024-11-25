Sahte el bombası ihbarı nedeniyle askere dava açıldı
İskoçya'nın Edinburgh Havaalanı'ndaki güvenlik ve kontrol noktalarından "hizmet dışı bırakılmış" bir el bombası ele geçirdiği iddia edilen üst düzey bir ordu subayı suçlandı. Bombanın, "maket" olduğu ortaya çıktı.
İskoçya'nın Edinburgh Havaalanı'nda hizmet dışı bırakılmış bir el bombası aldığı iddia edildikten sonra kıdemli bir ordu subayı suçlandı.
"Devre dışı bırakılmış bir patlayıcıyı güvenlik ve kontrol noktalarından geçirmekle" suçlanan Yarbay Hugo Clark, Edinburgh Havaalanına bomba ekiplerinin seferber edilmesine neden oldu.
Ekim ayında meydana gelen olaydan sonra bombanın, "maket" olduğu ve "kullanılamaz ve tehdit oluşturmadığı" değerlendirildi.
İskoçya polisi tarafından olay sırasında gözaltına alınan Clark'ın, daha sonra serbest bırakılarak önüzmüdeki günlerde mahkemeye çıkacağı bildirildi.
Hükümet rehberliğine göre, kopya veya model silahların yanı sıra mayınlar, el bombaları ve diğer patlayıcı askeri depolar da dahil olmak üzere taklit patlayıcı cihazlar, ne el bagajında ne de ambarda uçaklara alınamaz.
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