Bolu’da heyelan: Ankara-Zonguldak istikameti tek yönlü trafiğe kapatıldı
Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyü mevkisinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-Zonguldak yolu tek yönlü trafiğe kapatıldı.
Bolu’da, Ankara-Zonguldak karayolunun geçtiği Yeniçağa ile Mengen arasında meydana gelen heyelan nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyü mevkisinde heyelan meydana geldi.
Ankara-Zonguldak’ı birbirine bağlayan noktalardan birisi olan D-750 kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yolun Ankara istikametine gidiş yönü kapatıldı.
Mengen'den araçlar Gökçesu Beldesi yoluna trafik ekiplerince yönlendiriliyor.
Toprak kaymasının zaman zaman devam etmesi nedeniyle karayolları ekipleri geniş güvenlik önlemi alırken ulaşım Zonguldak yönüne kontrollü sağlanıyor.
Öte yandan heyelan nedeniyle dağlardan yuvarlanan bir kayanın, önlem maksatlı konulan beton bariyeri kırdığı görüldü.
Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
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