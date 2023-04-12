Hakkari'de kuvvetli yağış heyelanlara neden oldu

Hakkari-Van karayolu, yağış nedeniyle 4 noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kapandı.

DHA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 17:12
Hakkari'de kuvvetli yağış heyelanlara neden oldu
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Hakkari'de dünden bu yana etkili olan yağmur nedeniyle Hakkari-Van karayolunun Erziki mevkisi ve Depin bölgesi arasındaki 4 noktada heyelan oldu.

Kapanan karayolunun yeniden ulaşıma açılması için Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri çalışma başlattı.

Yolda kalan çok sayıda araç ve sürücüsü yolun ulaşıma açılmasını bekledi. Yol, yaklaşık bir saat süren çalışmayla tekrar ulaşıma açıldı.

İran'a ve Irak'a sınırı olan Şemdinli ile Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Derecik ilçesinde de yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış nedeniyle dereler taştı, yollarda toprak kayması meydana geldi.

Şemdinli-Derecik ve Şemdinli’nin bazı köy yollarında da çökme oldu. Ulaşımın sağlanamadığı bölgelere ekipler sevk edilirken, yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.


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