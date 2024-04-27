Bolu’da iş insanını gasp eden çetenin lideri yakalandı

Bolu’da otomobiline bindiği sırada iş adamını gasp eden 4 şüphelinin tutuklandığı davanın soruşturması çerçevesinde çetenin liderliğini yaptığı belirlenen şüpheli de polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. 4 kişilik çete, silahla tehdit ederek iş adamının bin 80 Avro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL’sini çalmıştı.

İHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:57
Bolu’da iş insanını gasp eden çetenin lideri yakalandı
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Yaşamkent Mahallesi’nde, 22 Mart günü sabah saat 07.30 sıralarında Yaşamkent Mahallesi’nde bir sitenin otoparkında otomobiline binmek isteyen iş insanını silahla tehdit ederek Ali Durum, Zafer Altay, Suphi Öz ve Musa Vartan, bin 80 Avro, 950 dolar ve 16 bin 400 TL para gasp etti.

Olay yerinden kaçan 4 şüpheli polis ekiplerinin 46 farklı noktadan 360 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının incelemesi neticesinde İstanbul ve Muğla’da düzenlenen operasyonla yakalanarak çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Silahlı yağma’ suçundan tutuklandı.

Olayın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde iş insanını gasp eden çetenin liderliğini yaptığı tespit edilen M.Ş.A.’nin(42) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul’da düzenlenen operasyonda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bolu’ya getirilen M.Ş.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin benzer suçlardan 10 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi.


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