Bolu'da kızına cinsel istismarda bulunan sanığa 30 yıl hapis cezası verildi
Bolu’da, kendi kızına yönelik cinsel istismar suçundan yargılanan sanık, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık S.İ, eşi E.İ. ve taraf avukatları katıldı.
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan S.İ. suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Bir baba öz kızına böyle bir şey yapmaz." dedi.
Anne E.İ. eşinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanık S.İ'nin "çocukların cinsel istismarı" suçundan 30 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti
Etiketler: #cinsel istismar #bolu
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