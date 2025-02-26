'Yeğenlere cinsel istismar' davasında cezalar belli oldu: Sanık amcaların savunmaları pes dedirtti!

Yayınlanma: 26.02.2025 - 17:52

Güncelleme: 26.02.2025 - 17:52

İddiaya göre, H.N.U. (14) ile S.N.U. (13), henüz 5 ve 6 yaşlarındayken amcaları S.U. (43) ve S.U. (38) tarafından zincirleme şekilde cinsel istismara maruz kaldı.

Kız çocuklarının yıllarca cinsel istismara uğradığı, H.N.U.’nun arkadaşına söylemesi üzerine ortaya çıktı. Durumu öğrenen anne, çocukların amcalarından şikayetçi oldu. Şikayet üzerine 2 amca da gözaltına alındı.

İfadeleri alınan amcalardan S.U. (43) çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Sanıklar hakkında "Çocuğa karşı cinsel taciz", "Çocuğun cinsel istismarı" suçlarından açılan davanın 5. celsesi, Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık S.U. ve taraf avukatları katıldı.

SANIKLARA CEZA

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık S.U.’ya, H.N.U.’ya karşı işlediği çocuğun cinsel istismarı suçundan 4 yıl 6 ay, cinsel taciz suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanık S.U. ise H.N.U.’ya yönelik çocuğun cinsel istismarı suçundan 30 yıl, S.N.U.’ya yönelik cinsel istismar suçundan da 15 yıl hapse çarptırıldı.

MAĞDURLAR İFADE VERDİ

Öte yandan, mağdur H.N.U. önceki celselerde uzman eşliğinde alınan ifadesinde, "Amcam S.U. (43), henüz ben 5 yaşındayken bana dokunuyordu. Ben gıdıklıyor sanıyordum ama öyle olmadığını fark ettim. 5 yaşındayken beni dudağımdan öpmeye çalıştı, üstüme uzandı. 11-12 yaşlarında ise cinsel istismarda bulundu. Bu durum 2-3 defa oldu. S.U. (38) ise benden açık fotoğraf istedi, ilkinde attım ancak 2. ve 3’üncü de atmadım. Bana dokunduğu oluyordu ancak cinsel birlikteliği olmadı" dedi.

S.N.U. da benzer ifadeler vererek sanıklardan şikayetçi oldu.

"H.N.U.’NUN VASITASIYLA CINSEL IÇERIKLI MEVZULAR KONUŞULMAYA BAŞLANDI"

Tutuklu sanık S.U. ise ilk duruşmadaki savunmasında, "Abim ve yengem, H.N.U. okula gitmediği zaman veya herhangi bir şikayetleri olduğu zaman beni arıyorlardı. H.N.U.’yu düzgün yetiştirme tarzına getiriyordum. H.N.U. mesajlaşmalarda bana küfür etmeye başladı. Bunun üzerine olayın aslını astarını öğrenmek için araştırma yaptım. H.N.U.’nun sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli mesajlaşmaları olduğunu öğrendim. Ben de bunu engellemek için küfürlü şekilde onun istediği mesajlar yazdım. Onun ağız tarzında konuşarak arkadaş canlısı olmaya çalıştım. Bana küfürlü konuşunca onun ayarında konuşmaya başladım. H.N.U.’nun vasıtasıyla cinsel içerikli mevzular konuşulmaya başlandı" ifadelerini kullandı.

"CİNSEL İÇERİKLİ FOTOĞRAFLARI BAŞKALARINA ATIP ADLARI LEKELENECEĞİNE BANA ATSINLAR İSTEDİM"

Cinsel içerikli yaklaşımının olmadığını ileri süren S.U., "H.N.U., bana küfür edince şaklabanlık olsun diye ben de küfür ediyordum. Cinsel içerikli yaklaşımım olmadı. Sadece mesajlarda konuşma olarak yapıldığını kabul ediyorum. Bundan da pişmanım. Keşke böyle bir şey yapmasaydım. Mağdurdan uygunsuz fotoğraflar istediğim doğrudur. Cinsel içerikli fotoğrafları zaten başka erkeklere atıyorlardı. Ben de bunları engellemek açısından yani farklı kişilere gitmesin, adı lekelemesin diye fotoğraf istedim ve kendim de fotoğraf attım" şeklinde konuştu.

Tutuksuz sanık S.U., "H.N.U.’nun sevgilisi olduğunu öğrendiğim için bana iftira attı, suçlamayı kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA ERKEKLERLE YAZIŞACAĞINA KENDİSİ İLE YAZIŞMASINI SÖYLEMİŞ"

Tanık hala A.K. de önceki celse verdiği ifade de, "Mağdur H.N.U., hoppa diye tabir edilen, dışarıya açık, anne ve babasını dinlemeyen, gezip tozmayı, erkeklerle konuşmayı seven, sosyal medyada sürekli resim paylaşan bir kızdı. Kardeşim, yeğenimin bu durumunu bildiğinden dolayı onların bu şekilde davranmasını engellemek amacıyla sosyal medyada başka erkeklerle yazışacağına kendisi ile yazışmasını söylemiş. Bunun üzerine yeğenim H.N.U., amcası S.U. (38) ile sosyal medyada mesajlaşmış. Bu mesajları kardeşim telefonundan gördüm" dedi.