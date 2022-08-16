Bolu'da köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bolu'da Zeyneller köyünde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla suçüstü yakalanıp, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Şahısların daha önce 5 köyde daha hırsızlık yaptığı öğrenildi.

AA
16 Ağustos 2022 Salı, 11:20
Bolu'da köylerde 'kablo hırsızlığı' yapan 3 şüpheli tutuklandı
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Gerede ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Yapılan araştırma ve takip sonucu şüpheliler M.B, F.Ç. ve E.Y, ilçeye bağlı Zeyneller köyünde kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalandı.

Daha önce de Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.


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