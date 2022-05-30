Bolu'da maden ocağında üzerlerine kömür düşen 3 işçi yaralandı

Bolu'nun Mengen ilçesinde maden ocağında üzerlerine kömür düşmesi sonucu yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

AA
30 Mayıs 2022 Pazartesi, 15:05
Bolu'da maden ocağında üzerlerine kömür düşen 3 işçi yaralandı
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Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Gökçesu beldesindeki bir maden ocağında çalışan M.Ö. (33), E.H. (35) ve İ.Ç. (46), kömür çıkarma işlemi yaptıkları sırada kömür parçalarının üzerlerine düşmesi sonucu yaralandı.

Mesai arkadaşlarının yardımıyla ocaktan çıkarılan 3 işçi, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerden 2'si taburcu edilirken, sağ ayak ve göğüs bölgesinden yaralanan M.Ö'nün tedavisi sürüyor.


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