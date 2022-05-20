CHP'ye üye olan kaynak işçisi: 'Ayakkabı bile alamıyoruz'

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Burdur'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu törende CHP’ye katılan kaynakçı Ercan Akkoyun, ekonomik kriz nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden önemli olan koruyucu ayakkabıyı bile alamadıklarını dile getirerek, “80 liraya alıyordum ben bunu, 250 lira oldu. Elimize eldiven alamıyoruz kardeşim” dedi.

ANKA
20 Mayıs 2022 Cuma, 16:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Burdur Bucak’ta katıldığı CHP Üye Katılım Töreni’nde, CHP’ye üye olan ve kürsüde “Bizi kurtarırsan sen kurtaracaksın başkanım, Kemal Baba” diyen kaynak işçisi Ercan Akkoyun, törenin ardından konuştu.

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