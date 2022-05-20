CHP'ye üye olan kaynak işçisi: 'Ayakkabı bile alamıyoruz'

20 Mayıs 2022 Cuma, 16:43

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Burdur Bucak’ta katıldığı CHP Üye Katılım Töreni’nde, CHP’ye üye olan ve kürsüde “Bizi kurtarırsan sen kurtaracaksın başkanım, Kemal Baba” diyen kaynak işçisi Ercan Akkoyun, törenin ardından konuştu.



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