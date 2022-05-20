CHP'ye üye olan kaynak işçisi: 'Ayakkabı bile alamıyoruz'
Burdur'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu törende CHP’ye katılan kaynakçı Ercan Akkoyun, ekonomik kriz nedeniyle işçi sağlığı ve iş güvenliği yönünden önemli olan koruyucu ayakkabıyı bile alamadıklarını dile getirerek, “80 liraya alıyordum ben bunu, 250 lira oldu. Elimize eldiven alamıyoruz kardeşim” dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Burdur Bucak’ta katıldığı CHP Üye Katılım Töreni’nde, CHP’ye üye olan ve kürsüde “Bizi kurtarırsan sen kurtaracaksın başkanım, Kemal Baba” diyen kaynak işçisi Ercan Akkoyun, törenin ardından konuştu.
Video Haberler
- Fenalaşan yolcusunu sağlık merkezine yetiştirdi
- CHP'ye üye olan kaynak işçisi: Ayakkabı bile alamıyoruz
- 'Vallahi millet perişan'
- 'Bu müteahhitti değiştirelim biz'
- Serap Bor cinayetinde 'azmettirme' iddiası
- Yanında taşıdığı bankla ATM'yi parçaladı
- 'Terör örgütü alınmasına evet diyemeyiz'
- Maltepe'de korkunç kaza: Araç bariyerlere çarptı!
- Beylikdüzü'nde tahliye gerginliği
- '32 milyon TL' miras kaldı ama dokunamıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Görevden alınan Özkan'dan ilk açıklama
- İşte ‘ilk türbanlı vali’ Yiğitbaşı’nın şirketleri
- Sayısız oy kullanımı olacak, hedef 64 vekil
- Açıklama geldi: Maltepe Belediyesi'ne operasyon!
- AKP’de kimler milletvekili olmamalı
- Ünlü ekonomist 3 ihtimali gündeme getirdi
- 'Bu müteahhidi değiştirelim biz'
- Nejat İşler'den 'Erşan Kuneri' göndermesi
- Meteoroloji'den 'pazar' günü uyarısı
- AKP'yi üzecek haber