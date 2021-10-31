Bolu'da otomobilin yakıt deposunda 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi
Bolu'da otomobilin yakıt deposunun içerisine gizlenmiş 53 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, sürücü ve araçtaki 1 kişi tutuklandı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Anadolu Otoyolu'nda doğudan batıdaki illere giden bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği "Sezar" ile yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş 100 parça halinde 53 kilo 800 gram eroin ele geçirdi.
İKİ TUTUKLAMA
Gözaltına alınan sürücü Kubilay Ç. (36) ve araçtaki Muhsin Ç. (32), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İki zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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