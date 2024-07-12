Ardahan'da otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Ardahan'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.
S.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güney Çevre Yolu'ndan kent merkezine bağlanan yolda M.A. idaresindeki çekiciye arkadan çarptı.
Kazada, otomobildeki T.K. hayatını kaybetti, sürücü S.K. ağır yaralandı.
Sürücü S.K, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Önder, Tanal'ı böyle tiye aldı
- 'Ne kadar kin varmış içinde'
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- CHP'den 'o tartışmaya' ilk açıklama
- Türkiye bir 'fırsatını' daha kaybetti
- Kurucular Kurulu'ndan açıklama geldi
- İBB Meclisi'nde Türkan Saylan kararı
- 'NATO ile ilişkisini sürdürmesi kabul edilemez'
- En uyuşuk burçlar hangileridir?