Ardahan'da otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Ardahan'da çekiciye arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, sürücü ağır yaralandı.

AA
Yayınlanma: 12.07.2024 - 10:05
Ardahan'da otomobil çekiciye çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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S.K'nin kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Güney Çevre Yolu'ndan kent merkezine bağlanan yolda M.A. idaresindeki çekiciye arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki T.K. hayatını kaybetti, sürücü S.K. ağır yaralandı.

Sürücü S.K, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


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