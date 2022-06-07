Bolu'da 'rögar kapağı' çalmakla suçlanan 2 kişi yakalandı
Bolu'da 4 rögar kapağı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Çalıntı rögar kapaklarının 8 bin 500 liraya satıldığı bildirildi.
Merkeze bağlı Kındıra köyünde 4 rögar kapağının çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu 4 rögar kapağını çaldığı belirlenen K.S. ve A.K. kent merkezindeki ikametgahlarında yakalandı.
İŞ YERİNE SATMIŞLAR
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 2 kişi şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çalıntı rögar kapaklarının, bir iş yerine 8 bin 500 liraya satıldığı öğrenildi.
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