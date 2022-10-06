Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın tedavisi sürüyor

Bolu'da içme suyundan 148 kişi zehirlenip 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 hastanın hastanedeki tedavisi sürüyor. Tedavisi devam eden hastanın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

DHA
06 Ekim 2022 Perşembe, 10:38
Bolu'da sudan zehirlenen 146 kişi taburcu, 1 hastanın tedavisi sürüyor
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Bolu'ya bağlı Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı ile başlayan süreçte çoğu çocuklarda olmak üzere karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi.

Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. 148 kişi zehirlendi, 1 kişi yaşamını yitirdi. Tedavileri tamamlanan 146 kişi taburcu oldu, 1 hastanın ise tedavisi sürüyor. Bu hastanın da sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.


Tüm şebeke suyu hatlarının tamamen yenilendiği ve içme suyunun verildiği köydeki mikrobun türüyle alakalı henüz açıklama yapılmadı. Olayla ilgili adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.


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