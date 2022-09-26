Muhalefetin Van’ın Edremit ilçesine ziyareti sonrası 15 yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuştu

Van’ın Edremit ilçesindeki Yeni Mahalle’de 15 yıldır içme suyu yoktu. CHP heyetinin ziyaretinin ardından şebeke çalışmaları başladı.

Sarp Sağkal
26 Eylül 2022 Pazartesi, 04:00
Muhalefetin Van’ın Edremit ilçesine ziyareti sonrası 15 yıllık içme suyu sorunu çözüme kavuştu
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Yurttaşların 15 yıldır içme suyu olmadığı gerekçesiyle şikâyet ettiği Van’ın Edremit ilçesindeki Yeni Mahalle’de, CHP heyetinin ziyaretinin ardından şebeke çalışmaları başladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Doğu Masası çalışmaları kapsamında Van’a gitti. Heyet burada 15 yıldır içme suyu olmadığı şikâyetinde bulunan Yeni Mahalle’yi de ziyaret etti. Ziyaret sonrası içme suyu için bölgede çalışma başlatıldığını söyleyen Salıcı, saha çalışmalarıyla her alanda etkili olduklarını söyledi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği, iktidarın adım attığı konuları anımsatan Salıcı, “İlla ‘Belediyeyi bize verin öyle hareket edelim’ demiyoruz. Bu yaşanan olay da en iyi örneklerden biri” ifadelerini kullandı. 


CHP Van edremit

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