Bolu'da 6 bankaya sigara izmariti cezası

Bolu Belediyesi zabıta ekipleri tarafından sorumluluk alanlarında yere atılmış sigara izmaritleri tespit edilen 6 banka şubesine idari para cezası kesildi.

Bolu'da 6 bankaya sigara izmariti cezası
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İHA
Yayınlanma: 06.12.2024 - 22:11

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atan Bolu Belediyesi, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan veya tüküren kişilere 578 TL ile 14 bin 407 TL arasında değişen para cezaları uyguluyor.

Bu çerçevede, denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki iş yerleri, pasajlar, kahvehaneler, lokantalar ve bankaların önünde çevre kirliliği denetimi yaptı.

SİGARİ İZMARİTLERİ BULUNDU

Denetimlerde, bazı banka şubelerinin ön cephesinde, sorumluluk alanlarına giren 3 metrekarelik bölümde sigara izmaritleri bulundu.

Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca tutanak tutarak 6 banka şubesine idari para cezası uyguladı.


Etiketler: #Bolu Belediyesi #bolu #Sigara

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