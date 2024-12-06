Bolu'da 6 bankaya sigara izmariti cezası

Yayınlanma: 06.12.2024 - 22:11

Güncelleme: 06.12.2024 - 22:11

Çevre kirliliğini önlemek amacıyla Türkiye'de bir ilke imza atan Bolu Belediyesi, yere sigara izmariti, çekirdek kabuğu, çöp atan veya tüküren kişilere 578 TL ile 14 bin 407 TL arasında değişen para cezaları uyguluyor.

Bu çerçevede, denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki iş yerleri, pasajlar, kahvehaneler, lokantalar ve bankaların önünde çevre kirliliği denetimi yaptı.

SİGARİ İZMARİTLERİ BULUNDU

Denetimlerde, bazı banka şubelerinin ön cephesinde, sorumluluk alanlarına giren 3 metrekarelik bölümde sigara izmaritleri bulundu.

Ekipler, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Kanunu'nun 5/1 maddesi uyarınca tutanak tutarak 6 banka şubesine idari para cezası uyguladı.