Bolu'da terk edilen 150'den fazla köpek aç ve susuz halde bulundu!

29 Nisan 2022 Cuma, 22:07

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri ekipleri, Mudurnu karayolu üzerine küpeleri çıkarılarak salınmış 150'den fazla sahipsiz köpek buldu. Açlık ve susuzluktan halsiz düşen köpeklere belediye ekiplerince su ve mama verildi. Hayvanların bazılarının küpesinin çıkartılmadığını tespit ettiklerini belirten Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, küpedeki koddan hayvanın hangi belediyeye ait olduğunun tespitini yapacaklarını ve gerekli yasal süreci başlatacaklarını söyledi.

Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Figen Varlık, köpeklerin bırakıldığı noktaya giderek incelemelerde bulundu. Mudurnu karayolu üzerine küpeleri çıkarılarak salınmış 150'den fazla sahipsiz köpek açlık ve susuzluktan halsiz düşmüş haldeydi.

“YARALI VE KISIRLAŞTIRILMASI GEREKENLERİN DE EKİPLERİMİZ KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK”

Figen Varlık, “Çevre bölgelerden Bolu yakınlarına bırakılan köpekler şehirdeki sokak hayvanı popülizminin artmasına sebep oluyor. Bunu hangi belediyenin bıraktığına dair kesin bilgimiz yok ama bu hayvancıklara yazık, günah. Bu mübarek günde hayvanları hangi akla hizmet ederek aç susuz ve bakımsız olarak dağ başına atıyorsunuz? Ayrıca yasayı çiğniyorsunuz. Yasada der ki ‘Kısırlaştırılan hayvanlar, il ya da ilçe fark etmeksizin oluşturulan besleme noktalarında bakılır’. Hem bu canlarımızın hem de insanlarımızın hayati tehlikeleri var. Yiyecek bulmak için anayola iniyorlar. Bu da trafik kazasına sebebiyet verebiliyor. Bir yerden bir yere hayvanları atmak çözüm değil. Siz bize atıyorsunuz 50 tane, bir başka belediye size atıyor 100 tane. Herkes işini yapsın. Hafta sonu 150'den fazla köpek salımı olmuş. Burada bulduğumuz canlarımızın beslemelerini yaptık. Beslemeye de devam edeceğiz. Yaralı ve kısırlaştırılması gerekenlerin de ekiplerimiz kontrollü bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayacak” dedi.