Bolu’da TIR ve kamyonların İstanbul’a gidişine izin verilmiyor
Bolu’da, polis ekipleri tarafından TEM Otoyolu üzerinde kurulan uygulama noktalarında İstanbul’a giden TIR ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.
İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu geçişini kullanan TIR ve kamyonlar TEM Otoyolu Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde kurulan uygulama noktalarında durduruluyor.
Ekipler tarafından sürücülerin sevk ve irsaliyeleri kontrol edildikten sonra, İstanbul’a giden araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar dinlenme tesisleri ve araç park alanlarına yönlendiriliyor.
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