Bolu’da TIR ve kamyonların İstanbul’a gidişine izin verilmiyor

10 Mart 2022 Perşembe, 12:34

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı sebebiyle Bolu geçişini kullanan TIR ve kamyonlar TEM Otoyolu Dörtdivan, Çaydurt ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde kurulan uygulama noktalarında durduruluyor.

Ekipler tarafından sürücülerin sevk ve irsaliyeleri kontrol edildikten sonra, İstanbul’a giden araçların geçişine izin verilmiyor. Araçlar dinlenme tesisleri ve araç park alanlarına yönlendiriliyor.