Bolu'da traktör devrildi: Dede öldü, torunu yaralandı
Bolu’nun Göynük ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör devrildi. Kazada traktör altında kalan 60 yaşındaki sürücü hayatını kaybederken, 12 yaşındaki torunu ise yaralandı.
Feci kaza, Göynük’ün Çatacık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erol Akman (60) köyden traktörüyle tarlasına gitmek için torunu Barış Akman (12) ile yola çıktı.
Erol Akman idaresindeki traktör, tarla yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Meydana gelen kazada dede Erol Akman traktörün altında kalırken, torunu ise savruldu.
DEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Erol Akman’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Traktörden savrularak yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerince bölgede yapılan müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Erol Akman’ın ölüm haberini duyarak olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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