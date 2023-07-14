Bolu'da uyuşturucu operasyonu!
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan kişi tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Anadolu Otoyolu'nda uygulama yapıldı.
İstanbul yönüne giden bir yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramada, yolculardan F.U'nun üzerinde ve eşyalarında 54,88 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.
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