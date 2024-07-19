Bolu'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ormana yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Kıbrıscık ilçesindeki ormanda saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Kayalıkların da bulunduğu sarp arazide yıldırım düşmesiyle çıkan yangın için bölgeye Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.
Ekipler güçlükle ulaştıkları bölgedeki yangına müdahale etmek için sarp arazide arazözden 700 metre hortum uzattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü.
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