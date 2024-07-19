Bolu'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı

Bolu’nun Kıbrıscık ilçesinde ormana yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Yangın, orman ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 13:28
Bolu'da yıldırım düşen ormanda yangın çıktı
Abone Ol google-news

Kıbrıscık ilçesindeki ormanda saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.

Kayalıkların da bulunduğu sarp arazide yıldırım düşmesiyle çıkan yangın için bölgeye Kıbrıscık Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler güçlükle ulaştıkları bölgedeki yangına müdahale etmek için sarp arazide arazözden 700 metre hortum uzattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın büyümeden söndürüldü. 


bolu haberleri

İlgili Haberler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama: 'Türk futbolu kazandı'

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan ilk açıklama: 'Türk futbolu kazandı'
Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Bolu'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler