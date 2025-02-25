Bolu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yolcu otobüsünün TIR'a çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bolu'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Yaralılar var!
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AA
Yayınlanma: 25.02.2025 - 07:12

Kuzuören Dağlı köyü yakınlarında M.Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, M.A. yönetimindeki TIR'a arkadan çaptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüsteki 6 kişi, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından otobüste bulunan yolcular, başka bir otobüse aktarıldı. Ulaşımın kontrollü sağlandığı yolda, kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.


Etiketler: #bolu #kaza #TIR #yolcu otobüsü

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