Son dakika... Kuzey Marmara Otoyolu'nu kilitleyen kaza! TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı
Son dakika haberi... Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı.
Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkisi İstanbul Havalimanı istikametinde TIR, yolcu otobüsüne çarptı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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Etiketler: #araba kazası #kaza #kuzey marmara otoyolu
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