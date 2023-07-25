Bolu'da yolcu otobüsü yoldan çıktı: Çok sayıda kişi yaralandı!
Bolu’da 25 kişinin bulunduğu yolcu otobüsü, Gerede-Karabük yolunda yoldan çıktı. Yoldan çıkarak yeşillik ve engebeli alana giren yolcu otobüsünde 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Gerede-Karabük yolunda Yunuslar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametinde seyreden Özgür S. yönetimindeki 34 VT 053 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Yoldan çıkan yolcu otobüsü, yeşillik ve engebeli alana girdi.
ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI
Engebeli arazide bir müddet ilerleyen otobüs, tali yola çarparak durabildi. Devrilmeden duran otobüs içerisinde bulunan 25 kişiden 2’si ağır 14 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular, ambulanslara bindirilerek şehirdeki hastanelere sevk edildi.
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