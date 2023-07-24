Yolcu otobüsü, TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı!

Yayınlanma: 24.07.2023 - 16:35

Güncelleme: 24.07.2023 - 16:35

Eskişehir-Ankara karayolunda Eskişehir istikametine giden Adem U. (54) idaresindeki 19 KK 919 plakalı yolcu otobüsü, kendisiyle aynı yönde giden Ahmet A. (49) idaresindeki 42 GB 619 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüste yolcu olarak bulunan 22 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı 22 kişi kentteki hastanelere sevk edildi.