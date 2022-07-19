Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bolu'da içme suyundan zehirlenen 10 kişi yoğun bakımda

19 Temmuz 2022 Salı, 22:39

Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı. Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.

Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2022

Bolu Valisi Erkan Kılıç, 20 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, "8 çocuk, şu anda sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlar. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olmuş. Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Aslında köyde, sularla ilgili klorlama da yapılıyor. Tedbirler alınıyor. Tüm incelemeler sürüyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Bu durum daha çok çocuklarda görüldü. Bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüştük, inceleme için ekip gelecek" demişti.

12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi gören Sezgin Aydoğan, "İlk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, akabinde halsizlik gibi şeyler tetikliyor. 2 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar, kesin bir teşhis koyamıyor. Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. Tedavi süreci burada devam ediyor. Neden olduğu konusunda bir şey diyemiyoruz. Sudan da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Araştırılmasının yapıldığı söyleniyor" diye konuşmuştu.