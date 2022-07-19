Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu: Bolu'da içme suyundan zehirlenen 10 kişi yoğun bakımda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu'da içme suyundan zehirlenen 10 kişinin yoğun bakımda olduğunu açıkladı.
Bolu'nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelere yatırılanlardan 31 kişinin tedavisinin tamamlandığını aktardı. Koca, “10'u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” dedi.
Bolu’nun Çaydurt Yuva Köyü bölgesinde içme suyundan etkilenen 30 çocuk ve 22 yetişkin hastanelere nakledilmiştir. 31 kişinin tedavisi tamamlandı. 10’u yoğun bakımda olmak üzere, 21 kişinin tedavisi sürüyor. Çaydurt Yuva Köyü sakinlerine geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 19, 2022
Bolu Valisi Erkan Kılıç, 20 çocuğun zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, "8 çocuk, şu anda sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyorlar. Kurban Bayramı'nın 4'üncü günü olmuş. Zehirlenmenin kaynağı tespit edilmeye çalışılıyor. Su kaynaklı olup olmadığına bakılıyor. Aslında köyde, sularla ilgili klorlama da yapılıyor. Tedbirler alınıyor. Tüm incelemeler sürüyor. Gıda ürünlerinden de numuneler alındı. Bu durum daha çok çocuklarda görüldü. Bu durumu tespit etmeye çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüştük, inceleme için ekip gelecek" demişti.
12 yaşındaki oğlu hastanede tedavi gören Sezgin Aydoğan, "İlk etapta belirtileri şiddetli karın ağrısı, kanlı ishal, akabinde halsizlik gibi şeyler tetikliyor. 2 gün önce geldik. Doktorlarımızın kontrolü sonrasında yatış kararı aldık. Doktorlar, kesin bir teşhis koyamıyor. Bağırsak enfeksiyonu ile alakalı olabileceğini söylüyorlar. Tedavi süreci burada devam ediyor. Neden olduğu konusunda bir şey diyemiyoruz. Sudan da olabilir. Başka bir şeyden de olabilir. Araştırılmasının yapıldığı söyleniyor" diye konuşmuştu.
Video Haberler
- Yolcu uçağı takla attı, alevler içinde kaldı
- Pınar Gültekin ölümünün ikinci yılında anılıyor
- Babasını tutuklayan polislere silah doğrulttu
- Çekmeköy'de hareketlilik büyüyor
- '24 saat içinde tekrar yürürlüğe koyacağız'
- Trafik kazası sonrasında sürücüler arasında kavga
- Göletteki ördekleri çaldığı iddia edilen kadın konuştu
- 11 yerinden bıçaklandı: Mesleğini bıraktı
- Raporu eleştirdi, iktidara sert çıktı: 'Utanç verici'
- İstanbul'da korkunç olay: Yol kenarında ceset bulundu
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversitelerin kontenjanları açıklandı
- 'Silahlar konuşmaya başladı'
- 'Ah Canikli ah! Pişmanlığa hazır mısın?'
- İmamoğlu davasında kritik iddia
- Napoli, Koulibaly'nin yerini Ostigard'la doldurdu
- 'SBK, rüşvet verdiği herkesi kayda almış!'
- Sedat Peker'den yeni görüntü
- İmamoğlu'nun aile mezarlığına saldırı
- 'Cübbeli'den 'kaset' iddialarına yanıt
- Selçuk Ural: 'Hakan uyarılarıma rağmen sahte rapor aldı'