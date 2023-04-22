Bolu'da zincirleme kaza: TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı!

Bolu Dağı Tüneli çıkışı TEM Otoyolunda 4 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. Trafik ise bir saat boyunca kapandı.

İHA
Yayınlanma: 22.04.2023 - 12:55
Bolu'da zincirleme kaza: TEM Otoyolu trafiğe kapatıldı!
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Bolu Dağı Tüneli çıkışı İstanbul istikameti TEM Otoyolu'nda 34 FTU 135 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde beton bariyerlere çarptı. O esnada seyir halinde olan 3 araç duramayarak kazaya karıştı.

Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken araçlar kullanılamaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, felç olan trafiği kontrol altına aldı.

Araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla bir saat boyunca kapalı olan trafik tekrardan eski seyrine döndü. 


bolu TEM Otoyolu

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