Bolu Valiliği'nden 'zirai don riski' uyarısı... 3 gün boyunca etkisi sürecek!
Bolu Valiliği, kent genelinde 3 gün etkisini sürdürecek olan soğuk hava dalgası sebebiyle zirai don riskine karşı üreticileri uyardı.
Bolu'da güneşli havalar yerini soğuk havaya bıraktı. Kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Bolu Valiliği tarafından soğuk hava dalgasına karşı uyarı yapıldı.
Zirai don riskine karşı çiftçileri uyaran Valilik, 3 gün boyunca dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.
Bolu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sıcaklıkların düşmesine bağlı olarak Bolu ve çevrelerinde çarşamba sabah saatlerinde hafif, perşembe günü iç kesimlerinde hafif, yüksek kesimlerinde orta kuvvette, cuma günü orta kuvvette, cumartesi günü orta kuvvette ve yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklenmektedir. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai faaliyetlerde bulunan çiftçiler olmak üzere ilgililer ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
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