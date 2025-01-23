Bolu’daki faciada hayatını kaybeden mühendis Alp Mercan, toprağa verildi!

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 24 yaşındaki mühendis Alp Mercan, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Bolu’daki faciada hayatını kaybeden mühendis Alp Mercan, toprağa verildi!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 14:30

Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'deki yangı faciasında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan (24), Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alp Mercan için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Mercan’ın yakınları katıldı.


Etiketler: #Cenaze #Grand Kartal Otel #mühendis #Yangın

İlgili Haberler

Kartalkaya'daki yangın faciasında 40 yaralı taburcu edildi

Kartalkaya'daki yangın faciasında 40 yaralı taburcu edildi
Yangında kızıyla hayatını kaybeden Feray Kanpolat, ünlü dizinin stil danışmanı çıktı!

Yangında kızıyla hayatını kaybeden Feray Kanpolat, ünlü dizinin stil danışmanı çıktı!
Kartaltepe'deki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı... Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı

Kartaltepe'deki yangın faciasında 12. kattan atlamıştı... Şevval Şahin son yolculuğuna uğurlandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler