Bolu’daki faciada hayatını kaybeden mühendis Alp Mercan, toprağa verildi!
Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden 24 yaşındaki mühendis Alp Mercan, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan 12 katlı Grand Kartal Otel'deki yangı faciasında yaşamını yitiren makine mühendisi Alp Mercan (24), Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.
Alp Mercan için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine AKP Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Mercan’ın yakınları katıldı.
Etiketler: #Cenaze #Grand Kartal Otel #mühendis #Yangın
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