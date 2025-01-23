Yangında kızıyla hayatını kaybeden Feray Kanpolat, ünlü dizinin stil danışmanı çıktı!
Kartalkaya Kayak Merkezin'deki Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın faciasında kızı Oya Kanpolat ile hayatını kaybeden Feray Kanpolat'ın Karadut ve Siyah Kalp’in stil danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.
Bolu'da Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de önceki gün meydana gelen yangın faciası tüm ülkeyi yasa boğdu. Facianın yankıları sürerken, hayatını kaybeden 78 yurttaşın kimlikleri de netleşmeye devam ediyor.
Yangın faciasında kızı Oya Kanpolat ile hayatını kaybedenlerden biri olan Feray Kanpolat'ın ünlü dizilerin stil danışmanlığını yaptığı ortaya çıktı.
Karadut ve Siyah Kalp adlı dizilerin stil danışmanlığını yapan Kanpolat'ın vefatı için yapım şirketi Tims&B başsağlığı mesajı yayımladı.
Etiketler: #Grand Kartal Otel #Kartalkaya #Yangın #Feray Kanpolat'
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